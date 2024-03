V nesreči čolna utonila sedemletna deklica

Potem ko se je v bližini reke Aa na severu Francije v nedeljo prevrnil čoln, na katerem je bilo 16 ljudi, je utonila sedemletna deklica, je sporočila francoska obalna straža. Preostale prebežnike, ki so bili na čolnu, so prepeljali v bolnišnico v francosko mesto Dunkerque, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tamkajšnje tožilstvo je nato danes sporočilo, da je policija v povezavi z incidentom pridržala tri osebe, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Ugotoviti moramo, kdo je bil odgovoren za to skupino ljudi in kdo jih je pripeljal na čoln, ki je nato potonil," so dodali.

Francoska obalna straža v noči na nedeljo rešila 78 migrantov

Francoska obalna straža je sicer v noči na nedeljo skupno rešila 78 migrantov, ki so se znašli v težavah med poskusi prečkanja Rokavskega preliva. Tudi danes izvajajo nove reševalne operacije, potem ko je število poskusov prečkanja ob lepšem vremenu v zadnjem času nekoliko naraslo, še poroča AFP.

V februarju je prek Rokavskega preliva iz Francije v Veliko Britanijo prispelo več kot 670 migrantov, kažejo podatki notranjega ministrstva v Londonu. Samo v nedeljo pa so zabeležili 327 prihodov. Skupno število migrantov, ki so od začetka leta prispeli na Otok po tej poti, se je tako do danes povzpelo na 2.582.

Velika Britanija se – podobno kot celotna Evropa – spopada z valom nezakonitih migracij, London pa je z Brusljem nedavno sklenil dogovor o sodelovanju pri preprečevanju nezakonitih migracij. Britanska konservativna vlada se ob tem trudi, da bi uveljavila tudi sporni načrt o premeščanju prosilcev za azil v Ruando, ki ga bo danes obravnaval zgornji dom parlamenta.