Vlada je sprejela sklep, da se za potrebe nastanitve vlagateljev namere in prosilcev za mednarodno zaščito v skladu z zakonom o mednarodni zaščiti na območju bivših mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi v objektih, s katerimi razpolaga Republika Slovenija, organizirata izpostavi azilnega doma. Kot so po seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom), bo šlo za začasne nujne objekte za čas trajanja višje sile, vendar največ za tri leta.

Število nedovoljenih vstopov se je bistveno povečalo

Po podatkih ministrstva za notranje zadeve se je namreč število nedovoljenih vstopov v Slovenijo v lanskem letu bistveno povečalo. Posledično se povečuje tudi število oseb, ki vložijo prošnjo za mednarodno zaščito. Kot so zapisali v Ukomu, vlada usklajuje aktivnosti na tem področju s sosednjimi državami in z Evropsko unijo, pa tudi z državami iz soseščine ter temu ustrezno prilagaja in koordinira svoje aktivnosti.

Vlada je sicer januarja že sprejela sklep, da se za potrebe policijskih postopkov s tujci na območju nekdanjega mednarodnega mejnega prehoda Obrežje za največ tri leta postavijo začasni objekti. Danes pa so torej sklenili, da se tam in v Središču ob Dravi vzpostavita še izpostavi azilnega doma.

Poleg tega je vlada danes sklenila podaljšati nastanitev prosilcev za začasno zaščito in oseb z začasno zaščito iz Ukrajine, ki so iz svoje domovine pobegnile zaradi vojnih razmer, v nastanitvenem centru v Postojni. Omenjeni center je vlada ustanovila leta 2022, možnost nastavitve ukrajinskih beguncev pa velja do 4. marca letos. Ker je Evropska komisija v letu 2024 zaščito podaljšala še za eno leto, in sicer do 4. marca 2025, je vlada danes podaljšala tudi nastanitev prosilcev za začasno zaščito in oseb z začasno zaščito iz Ukrajine.

Prav tako je vlada danes odločila, da se projekt nastanitve otrok iz Luganske regionalne sirotišnice iz Ukrajine in njihovega spremljevalnega osebja z lastnimi otroki v Dijaškem domu – Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna in v nastanitvenem objektu v naselju Slavina nadaljuje. Nastanitev so podaljšali do 4. septembra, saj naj bi se do takrat vrnili v Ukrajino.