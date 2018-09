V Nemčiji prosilcu za azil zaporna kazen zaradi umora 15-letnice

Sodišče v mestu Landau na jugozahodu Nemčije je danes neuspešnega prosilca za azil spoznalo za krivega umora 15-letnice in mu prisodilo osem let in pol zapora. Obsojeni, domnevno Afganistanec, je nekdanje dekle decembra lani v kraju Kandel večkrat zabodel do smrti. Primer je v Nemčiji razgrel razpravo o migracijski politiki in sprožil niz protestov.