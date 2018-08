Italija z novim predlogom za porazdelitev migrantskega bremena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italija bo na neformalnem srečanju obrambnih ministrov Evropske unije predstavila predlog, v skladu s katerim bi se pri sprejemanju migrantov, rešenih v okviru evropske misije Sophia, izmenjevala različna evropska pristanišča, je povedal vir na italijanskem obrambnem ministrstvu. Srečanje bo potekalo danes in v četrtek na Dunaju.

"Predlog predvideva rotacijo pristanišč za izkrcanje. Naš cilj je, da ne bi samo Italija prevzemala odgovornosti za ta problem, ampak tudi druge države Evropske unije," je dejal vir. "Poleg tega je Sophia misija EU," je povedal.

Po poročanju časnika La Stampa Italija računa, da bi se pri sprejemanju migrantov izmenjevala pristanišča držav, ki mejijo na Sredozemsko morje. To so Francija, Španija, Malta in Grčija. Predlog bo italijanska obrambna ministrica Elisabetta Trenta svojim kolegom iz drugih držav EU predstavila na neformalnem srečanju na Dunaju.

Prihodnost operacije Sophia je sicer negotova, saj Rim grozi, da bo zanjo zaprl svoja pristanišča, če bo še naprej rešene migrante avtomatično vozila v Italijo. To je sicer v skladu z mandatom misije.

Nova italijanska populistična vlada že vse od junija, ko je prevzela oblast, od drugih držav EU zahteva, da prevzamejo migrante, rešene na Sredozemskem morju. Tako je na morju po več dni obtičalo že več ladij z migranti, ki jim Italija ni dovolila vplutja.