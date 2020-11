V Nemčiji presegli žalosten mejnik

Nemčijo, ki je bila v boju z novim koronavirusom spomladi dokaj uspešna, je drugi val pandemije covida-19 precej prizadel. Število covidnih bolnikov v bolnišnicah je s 360 v začetku oktobra naraslo na 3500 prejšnji teden, piše STA.

Ukrepe bodo v Nemčiji podaljšali vsaj do 20. decembra

Najhuje je v najbolj poseljeni deželi Severno Porenje - Vestfalija, kjer so potrdili četrtino vseh primerov okužbe v državi. Sledi Bavarska, kjer so doslej zabeležili 198.000 okužb z novim koronavirusom. V Berlinu so jih doslej našteli 62.000. Zaradi velikega števila okužb bodo v Nemčiji ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa podaljšali vsaj do 20. decembra. Takrat se bodo sicer po državi enotno začele božične počitnice, kar pomeni, da bi se ukrepi dejansko lahko sprostili šele v začetku januarja.

Tako bodo restavracije, lokali, kulturne ustanove in tudi prostori za prosti čas še naprej zaprti. Bodo pa pred prazniki še dodatno omejili stike med ljudmi, da bi tako omejili širjenje virusa. Zasebna druženja bodo omejili na največ pet oseb iz lastnega in še enega gospodinjstva.

Čez božično-novoletne praznike od 23. decembra do največ 1. januarja bo dovoljeno druženje največ desetih oseb. V to število sicer ne bodo šteli otrok, mlajših od 14 let. Nemška kanclerka Angela Merkel je ocenila, da se je eksponentno širjenje okužb v Nemčiji zaenkrat ustavilo, da pa s tem ne smejo biti zadovoljni, še navaja STA.