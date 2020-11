V Nemčiji sproščanje ukrepov proti koronavirusu šele januarja?

V Nemčiji bodo ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa podaljšali vsaj do 20. decembra, so se danes dogovorili nemška vlada in predsedniki deželnih vlad. Takrat se bodo sicer po državi enotno začele tudi božične počitnice, kar pomeni, da bi se ukrepi dejansko lahko sprostili šele v začetku januarja.

Tako bodo restavracije, lokali, kulturne ustanove in tudi prostori za prosti čas še naprej zaprti.

To bo trajalo vsaj še do 20. decembra, je po nocojšnjem srečanju s predsedniki deželnih vlad sporočila nemška kanclerka Angela Merkel. "A glede na zelo visoko stopnjo okuženosti, bodo omejevalni ukrepi morali veljati še do začetka januarja, razen če ne bo nepričakovanega zmanjšanja," je dejala.

Zasebna druženja bodo omejili na največ pet oseb

Pojasnila je, da bodo še dodatno omejili stike med ljudmi, da bi tako omejili širjenje virusa. Zasebna druženja bodo omejili na največ pet oseb iz lastnega in še enega gospodinjstva. Čez božično-novoletne praznike od 23. decembra do največ 1. januarja bo dovoljeno druženje največ desetih oseb. V to število sicer ne bodo šteli otrok, mlajših od 14 let.

Merklova sicer meni, da se je eksponentno širjenje okužb v Nemčiji zaenkrat ustavilo. "Ampak to je le delni uspeh. In s tem nikakor ne smemo biti zadovoljni. Še malo se moramo potruditi," je dejala kanclerka. Za to bodo potrebni potrpljenje, solidarnost in disciplina.

Uspeh tokratnega zaprtja družbe ni tako velik, kot so upali

Tudi predsednik bavarske deželne vlade Markus Söder je pozval ljudi, naj se čez praznike družijo le v manjših skupinah in se odpovedo nepotrebnim potovanjem. Uspeh tokratnega zaprtja družbe ni tako velik, kot so upali, da bo. Zato bi bilo treba ukrepe podaljšati in še okrepiti, se je zavzel, da božični prazniki ne bi bili vzrok za ponovno okrepitev pandemije.