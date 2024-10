V izraelskem napadu v soboto na mesto Bejt Lahija na severu Gaze je bilo ubitih najmanj 73 ljudi, med njimi ženske in otroci, so sporočile tamkajšnje palestinske oblasti. Še več deset drugih je bilo ranjenih, številni so ujeti pod ruševinami. Medtem iz Nemčije poročajo, da so preprečili domnevni napad na izraelsko veleposlaništvo, ki naj bi ga načrtoval 28-letni Libijec.

V Nemčiji so v soboto pridržali domnevnega podpornika skrajne Islamske države, ki naj bi načrtoval napad na izraelsko veleposlaništvo v Berlinu. Da je obstajal načrt za napad, so potrdili tudi pri izraelskem veleposlaništvu. Tožilstvo očita osumljencu podpiranje tuje teroristične organizacije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Osumljenega 28-letnega Libijca so pridržali v soboto severno od Berlina. Za zdaj ni znano, kako blizu je bil Islamski državi.

V okviru aretacije so policisti preiskali tudi stanovanje osumljenca v kraju Bernau. Dodatno so preiskali še stanovanje neosumljene osebe v Severnem Porenju-Vestfaliji, zaslišali so tudi več prič.

Po informacijah časnika Bild so nemške oblasti prejele namige tujih obveščevalnih služb glede načrtovanja napada. Cilj napada je bilo izraelsko veleposlaništvo v Berlinu. Ni pa znano, s čim naj bi se izvedlo napad – s strelnim orožjem ali eksplozivom.

Izraelski veleposlanik Ron Prosor se je že zahvalil nemškim varnostnim organom, da zagotavljajo varnost veleposlaništva.

Preiskavo proti osumljencu vodi zvezno tožilstvo, ki je med drugim pristojno za teroristično motivirane zločine. Predvidoma danes bi lahko osumljenca privedli pred sodnike v Karlsruheju, ki morajo nato odločiti o preiskovalnem priporu.

V izraelskem napadu v soboto na mesto Bejt Lahija na severu Gaze je bilo ubitih najmanj 73 ljudi, med njimi ženske in otroci, so sporočile tamkajšnje palestinske oblasti. Še več deset drugih je bilo ranjenih, številni so ujeti pod ruševinami.

Izraelske oblasti so sporočile, da preverjajo poročila o žrtvah. Dodale so, da palestinske oblasti v Gazi po njihovem mnenju pretiravajo, saj da se podatki ne skladajo s podatki izraelske vojske, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Predstavniki oblasti v Gazi so sporočili, da so izraelske sile v napadu zadele prenatrpano stanovanjsko območje in med drugim uničile celotni stanovanjski kompleks, poroča palestinska tiskovna agencija Wafa.

Le nekaj ur pred tem so iz mesta na severu enklave poročali o obstreljevanju v tamkajšnji indonezijski bolnišnici.

Bejt Lahija je mesto na skrajnem severu enklave v bližini meje z Izraelom. Izraelska vojska je v izjavi še sporočila, da gre za aktivno vojno območje.