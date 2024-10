Dokumenti z datumoma 15. in 16. oktober so po spletu začeli krožiti v petek, potem ko jih je na omrežju Telegram objavil račun "Middle East Spectator".

Načrti so klasificirani kot strogo zaupni in imajo oznake, ki razkrivajo, da naj bi bile z njimi poleg ZDA seznanjene le še Avstralija, Kanada, Nova Zelandija in Združeno kraljestvo, ki veljajo za najtesnejše ameriške zaveznice.

A uhajanju strogo zaupnih načrtih je prvi poročal portal Axios. Dokumenti naj bi podrobno opisovali obsežne vojaške vaje, ki so jih izvedle izraelske zračne sile od 15. do 16. oktobra, ko so simulirale morebitne napade na iranske cilje. Vaje so vključevale uporabo balističnih izstrelkov zrak-zemlja in tajne operacije brezpilotnih letal, pri čemer dokumenti razkrivajo, da izraelska vojska že od začetka oktobra izvaja znatne premike vojaške opreme.

A leaked U.S. intelligence report from mid-October reveals Israeli preparations for a major strike on Iran. Since October 8, Israeli forces have been observed handling air-launched ballistic missiles (ALBMs) like “Golden Horizon” and “ROCKS” at Hatzerim airbase. Additional… pic.twitter.com/HB9UDeyYpg — War Watch (@WarWatchs) October 17, 2024

Izrael naj bi se pripravljal tudi na iranski odgovor

Po podatkih enega od razkritih dokumentov je izraelska vojska premaknila vsaj 16 balističnih raket zrak-zemlja Golden Horizon in 40 balističnih raket ISO2 Rocks, pri čemer so se operacije usposabljanja, ki so vključevale oskrbo z gorivom in podporo iz zraka, izvajale na več letališčih, vključno s Hatzorjem in Ramat Davidom.

Dokumenti po mnenju vojaških analitikov razkrivajo večplasten izraelski napad na Iran, ki s se s prerazporeditvami kopenskih sil in protiraketne obrambe na svojem ozemlju pripravlja tudi na morebiten odgovor Irana.

CNN je za komentar o razkritju dokumentov prosil ameriško obrambno ministrstvo, FBI in CIA, a ti o incidentu niso želeli dajati informacij.