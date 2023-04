Če bo Teixeira spoznan za krivega v obeh točkah obtožnice, mu grozi do 15 let zapora. Za nedovoljeno hranjenje zaupnih dokumentov mu grozi do 10 let, za posredovanje pa največ pet let za rešetkami.

Če bo Teixeira spoznan za krivega v obeh točkah obtožnice, mu grozi do 15 let zapora. Za nedovoljeno hranjenje zaupnih dokumentov mu grozi do 10 let, za posredovanje pa največ pet let za rešetkami. Foto: Reuters

Finally.🤔🤔🤔 Illuminated the source of the Pentagon and CIA documents leaks pic.twitter.com/oQCnuDZob1 — Spriter (@Spriter99880) April 12, 2023

Dokumenti, ki jih je nepooblaščeno v javnost posredoval 21-letni pripadnik letalske nacionalne garde ZDA Jack Teixeira, ki mu grozi do 15 let zapora, o čemer smo pisali na tej povezavi, razkrivajo na primer vohunjenje za ukrajinskimi voditelji, ocene ukrajinskih vojaških zmogljivosti in kočljive informacije Združenih držav Amerike o njihovih zaveznicah, poroča Newsweek.

Politične volje za vojaško podporo vse manj

Tako na primer dokument z naslovom "Evropa: Odgovor na trajajoči rusko-ukrajinski konflikt" navaja, da so do 2. marca evropske države nadaljevale doniranje orožja Ukrajini.

A medtem ko se vojna vleče v drugo leto, nekaterim evropskim državam zmanjkuje vojaške podpore in politične volje, piše v dokumentu. Devet držav – Belgija, Bolgarija, Danska, Grčija, Luksemburg, Latvija, Portugalska, Slovaška in Slovenija – je navedenih kot države, ki se spopadajo z "zmanjšanjem vojaške sposobnosti ali politične volje" glede prihodnje vojaške pomoči Ukrajini. Dokument izhaja iz poročil obrambnih atašejev ZDA v tujih prestolnicah, še piše Newsweek.

Srbija in Hrvaška imata po ocenah Pentagona politično voljo za nadaljevanje vojaške pomoči Ukrajini, politično voljo brez vojaških zmožnosti imajo Litva, Islandija in Estonija.

Srbski obrambni minister Miloš Vučević je sicer nekatere navedbe, da je Srbija prodajala ali namerava prodajati orožje Ukrajini, pred dobrim tednom zanikal. "Srbija ni niti prodajala niti ne bo prodajala orožja ne ukrajinski ne ruski strani niti državam blizu območja tega konflikta," je zagotovil za srbsko tiskovno agencijo Tanjug.

Chinese media publish new footage of documents from the Pentagon leak. Among them are the following:



1. The situation in Bakhmut at the end of February is called "catastrophic". pic.twitter.com/pAWe5aJwLv — Spriter (@Spriter99880) April 12, 2023

21-letni Jack Texeira naj bi v skupini na aplikaciji Discord, ki je priljubljena v igričarski skupnosti, v obdobju več mesecev delil od 50 do več kot 100 tajnih dokumentov Pentagona.

Dokumenti, ki so pricurljali v javnost, razkrivajo na primer še, da so v Ukrajini prisotne posebne evropske sile, da Španija in Francija načrtujeta postavitev ključnega raketnega sistema na bojna polja v Ukrajini in da je Turčija potencialni izvor orožja za ruske plačance. V Ukrajini po zapisih v dokumentih delujejo tudi evropske specialne enote, v kateri je 97 ljudi – 50 pripadnikov britanskih specialnih enot, 17 iz Latvije, 15 iz Francije, ena oseba iz Nizozemske in 14 Američanov. Njihove aktivnosti in lokacije niso poznane.

IMPORTANT: Would you like to see the full leak of Pentagon secrets published online and still in the hands of many people right now, including many people right here in the United States? The documents contain information that have not been published in the so-called "BREAKING… pic.twitter.com/kl7Z83SCMC — Simon Ateba (@simonateba) April 12, 2023

Evropa naj bi bila tudi močnejša od ZDA pri dobavi tankov, največji dobaviteljici pa sta Slovenija in Poljska, ki sta Ukrajini skupaj zagotovili kar polovico dostavljenih tankov.

#PentagonFiles: The leaks from the Pentagon have been monumental, expected at over 100 documents!



The first batch of intel states that Ukrainians killed in action outnumber Russians 4:1, significantly higher than the 50% more Russian casualties mentioned by Western officials and… pic.twitter.com/waEdUI6pzG — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 9, 2023

Bela hiša: Uhajanje zaupnih dokumentov ZDA ni povzročilo večje škode

Uhajanje zaupnih dokumentov, ki so razkrili, kako ameriški obveščevalci vohunijo za partnerji in sovražniki, ZDA ni povzročilo večje škode in ni načelo zaupanja zaveznikov, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v ponedeljek ocenil tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost Bele hiše John Kirby.

"Doslej to obžalovanja vredno razkritje zaupnega gradiva ni povzročilo upada zaupanja med našimi partnerji ali ogrozilo naših skupnih prizadevanj za doseganje ciljev po svetu," je, kot povzema STA, dejal Kirby. Dodal je, da ameriške zaveznice cenijo resnost, s katero ZDA obravnavajo to vprašanje.

Ob tem je Kirby medije znova pozval k previdnosti pri poročanju o dokumentih. "Poudarjamo, da nobeno od teh gradiv ne sodi v javnost," je dejal. Foto: Reuters