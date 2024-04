V Nemčiji legalizirali konopljo za osebno rabo

Pred Brandenburškimi vrati v Berlinu se je sinoči zbralo na stotine ljudi, ki so čakali polnoč, da bi pozdravili začetek veljavnosti novega nemškega zakona, ki delno dekriminalizira konopljo. Z visoko dvignjenimi vžigalniki so čakali, da so prižgali zvitke marihuane, takoj ko je ura odbila polnoč.

S 1. aprilom je tako po vsej Nemčiji v veljavo stopil zakon o delni legalizaciji marihuane.

Odrasli oz. vsak, ki je star 18 let in več, lahko doma hrani do 50 gramov marihuane, zunaj pa največ 25 gramov konoplje, za osebno uporabo lahko goji do tri rastline. Kajenje je dovoljeno, kjer ni izrecno prepovedano: na igriščih, v šolah, športnih objektih, vključno z nogometnimi stadioni in objekti za otroke in mladino ter do 100 metrov od vhoda v te objekte.

Od 1. julija se bodo lahko odrasli včlanili v "družabne klube", kjer bodo lahko kupili do 25 gramov konoplje, z omejitvijo 50 gramov na mesec. Družabni klubi ne smejo biti v bližini šol ali igrišč, dovoljen je le en klub na vsakih 6.000 prebivalcev, ki ima lahko največ 500 članov.

"Končno se nam ni treba več skrivati. Končno se lahko pokažemo," je dejal Henry Plottke, član nemškega združenja za konopljo (DHV). Zanj je novi zakon "olajšanje", saj, kot pravi, ne velja več za zločinca.