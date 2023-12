V Münchnu zaradi varnosti spet zaprli letališče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letališče v Münchnu so danes znova zaprli zaradi ledenega dežja in posledično zaledenelih stez.

Tiskovni predstavnik letališča na jugu Nemčije je nemški tiskovni agenciji dpa povedal, da zato do najmanj poldneva letala ne bodo ne vzletela ne pristajala, poroča STA.

Vse polete v tem času so odpovedali ali prestavili. Čeprav pričakujejo, da jim bo do poldneva uspelo s stez odstraniti led, pa so letališke oblasti na svoji spletni strani opozorile, da bodo iz varnostnih razlogov verjetno morali odpovedati večino poletov tudi v preostalem delu dnevu.

Letališče so zaradi obilnega sneženja zaprli že pretekli konec tedna.