V Mehiki pred nastopom mandata ugrabili župana, vse so posnele kamere #video

V zvezni državi Chiapas na jugu Mehike so ta teden ugrabili župana obmejne občine Frontera Comalapa, ki bi 1. oktobra nastopil mandat, potem ko je v začetku junija zmagal na lokalnih volitvah. To območje ob meji z Gvatemalo se sicer že nekaj časa spopada s porastom nasilja in kriminala.

54-letni Anibal Roblero Castillo, ki je v občini Frontera Comalapa s približno 65 odstotki glasov zmagal na lokalnih volitvah kot kandidat Zelene stranke (PVEM), naj bi bil v torek ugrabljen v kavarni v mestu Tuxtla Gutiérrez, kakih 200 kilometrov severno od njegovega domačega kraja.

📹Captan el momento en que Aníbal Roblero Castillo, #alcalde electo de Frontera Comalapa, #Chiapas, es presuntamente secuestrado frente a una cafetería; emiten ficha de búsqueda

Motiv za ugrabitev ni znan

Varnostne kamere so celo posnele trenutek, ko so se storilci pripeljali s kombiji in ga ugrabili, poročajo lokalni mediji. Pristojne oblasti so že sprožile preiskavo in iskalno akcijo, vendar za Castillom ni sledu, tudi ugrabiteljev ali njihovih vozil za zdaj niso našli.

Secuestro de Aníbal Roblero Castillo, alcalde electo de #FronteraComalapa, #Chiapas agudiza la crisis de seguridad en Chiapas





Po poročanju lokalnih medijev je bil Roblero Castillo, ki bi županski mandat moral prevzeti 1. oktobra, že pred letošnjimi volitvami politično aktiven, med drugim pa se je zavzemal za ohranjanje narave na degradiranih območjih v regiji.

Občina Frontera Comalapa blizu meje z Gvatemalo, ki ima približno 67 tisoč prebivalcev, se že nekaj časa spopada s porastom nasilja in kriminala. Na območju delujeta dva izmed največjih mehiških kartelov, ki se spopadata za tihotapske poti, prek katerih v državo tihotapijo tako droge kot migrante.