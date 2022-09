V Italiji že pet dni iščejo dečka in žensko, ki sta izginila v neurju

Močno deževje je sprožilo tudi številne zemeljske plazove ter velike hudournike vode in blata, ki so opustošili več obalnih krajev. Gmotna škoda je ogromna, še posebej na cestah in mostovih, prekinjene pa so bile tudi številne električne in telekomunikacijske povezave.

Močno deževje je sprožilo tudi številne zemeljske plazove ter velike hudournike vode in blata, ki so opustošili več obalnih krajev. Gmotna škoda je ogromna, še posebej na cestah in mostovih, prekinjene pa so bile tudi številne električne in telekomunikacijske povezave. Foto: Reuters

V italijanski deželi Marke se nadaljuje iskalna akcija za osemletnim dečkom in 56-letno žensko, ki sta pogrešana od četrtka zvečer, ko je vzhodno obalo Apeninskega polotoka prizadelo hudo neurje. Močno deževje je sprožilo hudournike, ki so zahtevali najmanj 11 življenj, še 50 ljudi je bilo ranjenih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po današnjih navedbah gasilcev so se iskanju pridružili potapljači. Reševalci so v ponedeljek našli nahrbtnik pogrešanega dečka, in sicer osem kilometrov od mesta, kjer je vremenska ujma osemletnega Mattio iztrgala iz rok matere, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Ob katastrofalnih poplavah, ki so sledile večmesečni suši, so iz poplavljenih domov morali rešiti 150 ljudi.

V Markah je v četrtek v samo dveh urah padlo 400 litrov dežja na kvadratni meter, kar meteorologi označujejo kot fenomen t.i. vodne bombe. Takšna količina dežja namreč predstavlja tretjino ali celo polovico vseh pričakovanih letnih padavin v tej deželi.

Po podatkih, ki jih je objavil italijanski nacionalni raziskovalni svet (CNR), je šlo za najintenzivnejšo nevihto v zadnjih desetih letih, ki jo je po vsej verjetnosti povzročila izjemna poletna vročina.