V Italiji zaradi solzivca v šolah hospitalizirali več deset dijakov

V dveh italijanskih srednjih šolah je bil danes sprožen solzivec, zaradi česar so morali v bolnišnicah oskrbeti 38 dijakov. Storilci bi se lahko zgledovali po dogodku v diskoteki blizu Ancone, ko je v stampedu, do katerega je prišlo zaradi sprožitve solzivca, umrlo šest ljudi.

Solzivec je bil sprožen v srednjih šolah v mestih Pavia in Soncino v deželi Lombardija na severu države. Iz šole v Pavii so v bolnišnico odpeljali 33 dijakov, iz tiste v Soncinu pa pet, je povedala tiskovna predstavnica reševalne službe. Nihče ni utrpel hujših poškodb.

Italijanski minister za izobraževanje Marco Bussetti je v odzivu na dogodek v Pavii dejal, da je to nesprejemljivo in napovedal "resno ukrepanje". "Tega, da si po tragediji v Corinaldu nekdo dovoli posnemati dejanje, ki je povzročilo smrt in bolečino, ne smemo tolerirati," je zapisal na Facebooku.

Mladostnik je na koncertu v diskoteki v mestu Corinaldo, ki leži blizu Ancone, v soboto sprožil solzivec in s tem množično paniko med obiskovalci. Sledil je stampedo, v katerem je umrlo šest ljudi, od tega pet mladoletnih obiskovalcev. V povezavi z dogodkom so prijeli tri mladoletnike, med njimi 15-letnika, ki naj bi uporabil solzivec.