Italijanska policija je v zvezi s sobotnim stampedom v diskoteki blizu Ancone, v katerih je umrlo šest ljudi, danes aretirala 15-letnika, ki naj bi z uporabo solzivca sprožil paniko med obiskovalci. Pri najstniku so zasegli kokain in heroin.

Najstnika so identificirali s pomočjo prič. Preiskovalci so zaslišali več kot 80 obiskovalcev diskoteke. Našli in zasegli so tudi solzivec. Najstnik je domnevno uporabil solzivec, da bi okradel goste lokala.

V stampedu je umrlo šest ljudi, med njimi pet mladoletnih obiskovalcev in 39-letna mama, ki je na koncertu spremljala hčerko. Ranjenih je bilo okoli sto ljudi, od tega 12 huje. Po najnovejših navedbah zdravnikov je stanje sedmih huje poškodovanih zdaj stabilno, lažje ranjeni pa so zapustili okoliške bolnišnice.