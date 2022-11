V Italiji nadaljujejo preiskavo vzrokov nesreče helikopterja

Na slovenskem zunanjem ministrstvu so v soboto zvečer potrdili, da so v helikopterski nesreči življenje izgubili tudi štirje Slovenci, člani iste družine. Po poročanju POP TV je v nesreči umrl njihov sodelavec, tehnični direktor na Pro Plusu Boštjan Rigler, z družino. V nesreči so umrli tudi dva pilota in zdravnik. Foto: ANSA