Kazni za 300 necepljenih zdravstvenih delavcev

Italijanska policija je odkrila 300 zdravstvenih delavcev, ki niso cepljeni proti covid-19, čeprav je to zanje v Italiji obvezno. Ovadili so jih 135, ker so na delo prihajali, čeprav niso bili cepljeni.

Karabinjerji so od novembra preiskali 6.600 zdravstvenih ustanov in lekarn. Odkrili so 300 zaposlenih, ki niso cepljeni proti covidu. Tožilstvu so ovadili 135 zdravnikov, farmacevtov in članov negovalnega osebja, ki so delali, čeprav se niso cepili.

Poleg tega so zaprli šest ambulant in dve lekarni, ker so še naprej delovale, čeprav so jim to prepovedali.

Necepljeni ne smejo priti na delo, grozi jim globa

V Italiji je cepljenje proti covid-19 za zaposlene v zdravstvu obvezno od aprila. Konec novembra pa so to obveznost razširili še na administrativno osebje v zdravstvenih ustanovah. Od 15. decembra je obvezno tudi poživitveno cepljenje.

Tisti, ki niso cepljeni, ne smejo priti na delo, grozi pa jim tudi, da ne bodo dobili plače. Če kljub temu delajo na delovnem mestu, jim grozi globa.