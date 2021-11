Skrbi v Italiji: je res ogroženih 60 tisoč služb?

Italijanska avtomobilska industrija je bila nekoč gonilo motorizacije Evrope, tehnološko pa je v velikoserijskem segmentu v zadnjem obdobju zaostala za drugimi državami. Tudi Fiat je le še bleda senca nekdanjega velikana, ki pa se je za zdaj (tudi z manjšimi znamkami kot so Alfa Romeo, Lancia …) rešil prek partnerstva s koncernom PSA Peugeot Citroen oziroma Stellantisa.

Težko breme investicij

Italijo pa čakajo še novi izzivi, ki so povezani predvsem z elektrifikacijo avtomobilov in prehodom na manj kompleksna vozila. Tako kot v drugih državah, na to problematiko so že večkrat na primer opozorili Nemci in Japonci, bo za izdelavo električnih avtomobilov potrebnih manj zaposlenih.

Okrog 60 tisoč služb je ogroženih, je bilo sporočilo enega od vodilnih italijanskih sindikatov. Ta od italijanske vlade želi podporo in vlaganja v avtomobilski sektor. Naši zahodni sosedi imajo mnogo manjših podjetij, ki težko same nosijo breme visokih finančnih naložb in tako sledijo evropskemu programu “Fit-For-55” - ta predvideva 55-odstotno znižanje izpustov CO2 med leti 1990 in 2030.

Avtomobilska industrija je pomemben del italijanskega gospodarstva

Italijanski avtomobilski sektor posredno in neposredno zaposluje okrog 278 tisoč ljudi ter predstavlja 6,2 odstotka italijanskega bruto domačega proizvoda. Sindikati sicer niso pojasnili, kako so dobili podatek o 60 tisoč ogroženih službah.

Od vlade pričakujejo namenska sredstva v državnem proračunu in tudi sistem subvencij za kupce, ki bi jih spodbujale k nakupu električnih ali hibridnih avtomobilov.