Prihodnost Lancie? Slovenija bo težko med trgi za tri nove modele.

Lancia je zaslovela kot znamka naprednih in športnih avtomobilov. V osemdesetih je delta postala kultna zaradi uspehov v reliju. Foto: Reuters

Koncern Fiat Chrysler namerava obuditi znamko Lancia in jo spet poslati tudi na trge zunaj Italije, a le na tiste z dobro prodajo električnih avtomobilov.

Predsednik znamke Lancia je Luca Napolitano in ta je prvemu možu koncerna zveze Stellantis Carlosu Tavaresu že predstavil desetletni načrt obuditve nekoč slovite avtomobilske znamke. Lancia trenutno prodaja le mali model ypsilon in še to le v Italiji.

Lancia bo do leta 2028 predstavila tri nove modele. To bodo električna vozila. Strategija predvideva širitev na trge, kjer se električni avtomobili dobro prodajajo in imajo že večji tržni delež. Osredotočili se bodo tudi na velika mesta. Lancio tako lahko pričakujemo v Nemčiji, Franciji, prav gotovo tudi v Skandinaviji.

Ali bo Lancia dobila svoje mesto v Sloveniji, seveda še ni znano. Električna vozila imajo na naših cestah še dokaj majhen tržni delež, pa tudi njihovo skupno število je glede na velikost trga majhno. Prav tako Ljubljana z 280 tisoč prebivalci predstavlja le kako osmino prebivalstva Pariza.

Lancia trenutno prodaja le model ypsilon in še to le v Italiji. Foto: Lancia