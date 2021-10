Uradno: Fiat vrača nekoč uspešno družinsko vozilo

Fiat bo na skupni Stellantisovi platformi obudil nekdanja modela. To bosta delovni kombi scudo in njegova potniška različica ulysse. Ta je bil nekoč že Fiatov enoprostorec.

Pred slabim desetletjem so iz Fiatovih tovarn prišli zadnji primerki enoprostorskega vozila ulysse, ki so ga izdelovali v dveh generacijah, in sicer med leti 1994 in 2012. Zdaj se avtomobil vrača na ceste. Zasnova je povsem drugačna, le ime je ostalo enako. Ulysse bo postal družinski kombi, ki bo imel lahko šest, sedem ali devet sedežev. To bo Fiatova različica sicer že znanih kombijev, kot so peugeot traveller, citroen spacetourer, opel vivaro life in toyota proace verso.

Fiat ulysse izpred slabega desetletja Foto: Fiat

Avtomobil bodo izdelovali v francoskem Hordainu, kjer so nekoč izdelovali že prvotni generaciji tega vozila. Že leta 1994 je nastal kot produkt sodelovanja Fiata in PSA, prvotni ulysse pa si je gene delil s podobnimi družinskimi enoprostorci, kot so bili peugeot 806, citroen evasion in lancia zeta.

Ulysse tudi kot električni kombi

Novodobni ulysse bo na voljo tako s klasičnimi motorji na notranje izgorevanje kot tudi v povsem električni različici. Natančnih tehničnih podatkov pri Fiatu še niso razkrili.

Poleg ulyssa bodo obudili tudi model scudo, ki bo spadal med lahka gospodarska vozila.