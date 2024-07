V Istri izbruhnil požar. Na delu dva kanaderja in 40 gasilcev. #video

Danes je v Istri zagorelo na območju Bal. Gasilci so obvestilo o požaru prejeli ob 11.08, ob 12.20 pa so zaprosili za pomoč dveh kanaderjev, poroča Index.hr.

Na terenu je približno 40 gasilcev z 12 vozili. "Požar je izbruhnil na odprtem prostoru med krajema Bale in Kolon, gori pa bjelogoriški gozd, nizko rastlinje in trava. Na terenu so poklicni gasilci iz Rovinja in gasilci prostovoljnih gasilskih društev Rovinjsko selo, Vale, Rovinj in Kanfanar. Na pomoč prihajajo tudi poklicni gasilci iz Pulja in Prostovoljno gasilsko društvo Vodnjan," je povedal poveljnik Gasilske zveze Istrske županije Dino Kozlevac.

"Ni nevarnosti za naseljena območja in verjamemo, da bo požar kmalu lokaliziran," je še dodal poveljnik.

Več sledi.