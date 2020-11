V hrvaških bolnišnicah več kot 2 tisoč bolnikov s covid-19

Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob opravljenih 6139 testih potrdili 1973 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 45 bolnikov s covidom-19, so potrdili na današnji novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite v Zagrebu. Na zdravljenju v bolnišnicah je več kot 2000 ljudi, med njimi jih je 236 na ventilatorjih.

Na Hrvaškem je ob ponedeljkih število novih okužb praviloma nižje, saj konec tedna opravijo približno polovico manj testov kot ob delovnikih. Prejšnji ponedeljek je štab poročal o 1313 novih okužbah po 4861 opravljenih testih, v ponedeljek 9. novembra, pa o 1529 primerih okužb ob 5670 testih.

Največ okužb znova potrdili v Zagrebu

Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak je novinarjem dejal, da znaša 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev 876. Hrvaška je s 319 umrlimi zaradi covida-19 na milijon prebivalcev na 13. mestu v EU. Poudaril je, da testi kažejo visokih 29 odstotkov pozitivnih.

Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite so v minulih 24 urah znova največ na novo okuženih potrdili na območju Zagreba, kjer so našteli 621 novih primerov. V varaždinski županiji, ki je regija z največjo incidenco okužb na 100.000 prebivalcev med regijami v EU, so našteli 285 na novookuženih. V primorsko-goranski županiji so potrdili 125 novih okužb. Iz istrske županije so poročali o 54 novih primerih.

Na Hrvaškem je trenutno 19.275 aktivnih okužb. V hrvaških bolnišnicah zdravijo 2060 bolnikov s covidom-19, na ventilatorjih je 236 ljudi. Od 25. februarja, ko so zabeležili prvi primer, so v državi potrdili skoraj 105.700 okužb z novim koronavirusom. Zaradi covida-19 je umrlo 1398 oseb. Okrevalo je 85.018 ljudi. Opravili so skupno več kot 683.100 testov. V samoizolaciji je več kot 40.000 ljudi, so še sporočili na novinarski konferenci.

V Zagrebu so danes začeli z brezplačnimi hitrimi antigenskimi testi na 12 dodatnih lokacijah, saj skušajo v čim krajšem času odkriti čim več novih primerov in njihovih stikov ter na ta način zajeziti širjenje okužb. Pripravili so približno 50.000 hitrih testov. Hrvaški mediji poročajo, da so Zagrebčani pohiteli na testiranje ter da so zapolnjeni vsi današnji in torkovi termini, še navaja STA.