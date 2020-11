Na Hrvaškem v zadnjem dnevu rekordnih 57 žrtev bolezni covid-19

Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob opravljenih 8.321 testih potrdili 2.958 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 57 bolnikov s covid-19, kar je največ do zdaj, so povedali na današnji novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite v Zagrebu. Napovedali so, da bodo od nedelje do 15. decembra poostrili epidemiološke ukrepe.

V državi je od nedelje do danes umrlo 251 bolnikov s covid-19, kar je več kot v prvih šestih mesecih epidemije na Hrvaškem. Današnje število novookuženih je sicer nekoliko nižje kot v četrtek, ko so v državi potrdili rekordnih 3.164 okužb, pa tudi kot prejšnji petek, ko so zabeležili 3.056 primerov, piše STA.

Zaradi poostrenih razmer uvajajo nove ukrepe

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je potrdil, da bodo od 22. novembra do 15. decembra uveljavili poostrene epidemiološke ukrepe na ravni celotne države. Predvsem gre za dodatne omejitve števila ljudi, ki so lahko na enem mestu. Tako so prepolovili število ljudi, ki so lahko na enem mestu, s 50 na 25, navaja STA.

Na porokah bo število udeležencev omejeno na 15 ljudi namesto 30, na pogrebih pa na 25 namesto 30. Na zasebnih družabnih dogodkih je dovoljenih največje deset ljudi, do zdaj jih je bilo lahko 15, je povedal Božinović, ki je tudi šef nacionalnega štaba civilne zaščite.

Pri preostalih dogodkih, kot so kulturno-umetniške profesionalne prireditve, kinopredstave ali cerkveni dogodki, je število udeležencev omejeno glede na velikost prostora. Za vsakega udeleženca je treba zagotoviti najmanj štiri kvadratne metre prostora. Tudi v trgovinah bodo morali upoštevati omejitve o največjem mogočem številu kupcev glede na velikost prostora. Športne prireditve bodo lahko še najprej potekale brez gledalcev, še navaja STA.

Začasno bodo prepovedali delovanje nočnih klubov, igralnic in klubov z avtomati

Božinović je dodal, da bodo začasno prepovedali delovanje nočnih klubov, igralnic in klubov z avtomati, medtem ko bodo gostinski lokali goste lahko sprejemali do 22. ure. Prodaja alkoholnih pijač bo prepovedana med 22. in 6. uro. Povedal je, da bo spoštovanje ukrepov nadzirala tudi policija, ki bo pomagala pripadnikom civilne zaščite in pristojnim inšpekcijam.

Strožje ukrepe so med drugim že od danes do 4. decembra uveljavili v Varaždinski županiji, kjer so začasno zaprli vse gostinske lokale, razen dejavnosti za pripravo in dostavo hrane. Začasno so prepovedali tudi vse kulturno-umetniške in športne prireditve ter sejemske dejavnosti, pa tudi vse javne dogodke na odprtem, na katerih je več kot 20 ljudi, poroča STA.

Varaždinska županija je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacija (WHO) največje žarišče okužb z novim koronavirusom v Evropi. V preteklih 24 urah so iz Varaždina poročali o 307 na novo okuženih.

Glede na danes objavljene preostale podatke lokalnih štabov civilne zaščite so v preteklih 24 urah znova največ na novo okuženih potrdili na območju Zagreba, kjer so našteli 624 novih primerov. V Primorsko-goranski županiji so potrdili 196 novih okužb. Iz Istrske županije so poročali o 76 novih primerih.

Na Hrvaškem je trenutno 18.193 aktivnih okužb. V hrvaških bolnišnicah zdravijo 1.992 bolnikov z boleznijo covid-19, na ventilatorjih jih je 217. Od 25. februarja, ko so potrdili prvi primer, so v državi našteli skoraj 96.900 okužb z novim koronavirusom. Zaradi covid-19 je umrlo 1.257 ljudi. Okrevalo je 77.387 ljudi. Skupaj so opravili skoraj 657.900 testov, še piše STA.