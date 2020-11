Neuradno: toliko novih okužb smo imeli v četrtek

V Sloveniji so v četrtek neuradno opravili 5.673 testov na novi koronavirus in potrdili 1.546 novih okužb. Delež pozitivnih testov je znašal 27,25 odstotka, kar je manj kot v sredo, ko je bilo pozitivnih 30,33 odstotka opravljenih testov. Podatki o tem, koliko bolnikov je včeraj umrlo za boleznijo covid-19, še niso znani, bi pa lahko v Sloveniji po nekaterih napovedih že včeraj presegli mejnik tisoč smrti.

Če upoštevamo najnovejše neuradne podatke, so pri nas od začetka epidemije opravili 467.265 testov in potrdili 62.580 okužb z novim koronavirusom. Po neuradnih podatkih so v četrtek ob 5.673 opravljenih testih potrdili 1.546 novih okužb. Delež pozitivnih testov je znašal 27,25 odstotka in je bil manjši kot v sredo, ko je bilo pozitivnih 30,33 odstotka opravljenih testov.

Za boleznijo covid-19 je v sredo umrlo 45 bolnikov. Podatki za četrtek še niso znani. Od začetka epidemije je v Sloveniji za boleznijo covid-19 umrlo že 964 bolnikov. Po nekaterih napovedih bi lahko mejnik tisoč smrti zaradi covid-19 presegli že včeraj.