Na Hrvaškem rekordno število novih okužb

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah opravili 9.877 testov in potrdili rekordnih 3.573 novih okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 47 bolnikov s covid-19, je danes sporočil hrvaški štab za civilno zaščito. Pozitivnih je bilo več kot 36 odstotkov vseh testiranih. Na Hrvaškem bodo v nedeljo začeli veljati ostrejši koronski ukrepi.

Na Hrvaškem imajo po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina trenutno 19.079 aktivnih okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 1981 bolnikov s covid-19, od tega jih je 213 na ventilatorjih, navaja STA.

Od začetka epidemije potrdili že sto tisoč okužb

Na Hrvaškem so od 25. februarja letos, ko so potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, potrdili skupno 100.410 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 1304 bolnikov s covid-19. Skupno so doslej na okužbo z novim koronavirusom na Hrvaškem testirali 667.749 oseb, še poroča STA.

