Na Slovaškem ponekod ponavljajo množično testiranje na koronavirus

V Turčiji so danes začeli veljati strožji ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Ob koncih tedna bo veljala nočna policijska ura, do konca leta bo šolanje potekalo na daljavo, zaprli so kinodvorane. Omejili so tudi gibanje vsem, ki so mlajši od 20 let ali starejši od 65. (STA)