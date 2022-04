Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška naftna družba Ina je začela z meritvami hitrosti vetra na dveh plinskih platformah v Jadranu, da bi ugotovila, kakšni so potenciali za gradnjo vetrnih elektrarn na morju. Gre za prvo merjenje vetra na morju na Hrvaškem, trajalo pa bo najmanj 12 mesecev, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Ina bo z meritvami, ki jih bo opravila na platformah Izabela Sever in Ivana A, dobila celovito oceno o vetrnih virih. Na podlagi te ocene se bo odločila o vlaganjih v ta segment proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije, so sporočili iz družbe.

Instalacija je zelo zahtevna in prva takšna v regiji

Naprave za merjenje vetra je dobavila družba Megajoule Adria. Naprave merijo hitrost in smer vetra po najvišjih industrijskih standardih in najboljši praksi na več višinah, da bi omogočile boljše razumevanje pihanja vetra na sami lokaciji. "Celotna instalacija je zelo zahtevna, ker je prva takšna v regiji," je ob tem povedal direktor družbe Megajoule Adria Leo Jerkić.

V Ini so poudarili, da se ob tradicionalnem poslovanju vedno močneje obračajo k zelenim tehnologijam. Tako so januarja med drugim začeli graditi sončni elektrarni v Molvah in Sisku, ki bosta skupaj proizvedli 16 tisoč megavatnih ur električne energije na leto. Obratovati bosta začeli naslednje leto, z njima pa bo Ina zadovoljila potrebe 4.800 hrvaških gospodinjstev.