Janša in Plenković o krepitvi dvostranskega sodelovanja

Janša in Plenković se bosta sestala ob 18. uri, so danes sporočili iz kabineta slovenskega premierja. Srečanje bo namenjeno nadaljevanju dialoga med državama na najvišji ravni, pregledu aktualnih dvostranskih in evropskih vprašanj ter izmenjavi stališč o razmerah v Ukrajini, tudi glede na razprave na nedavnem izrednem vrhu Nata in zasedanju Evropskega sveta, so zapisali.

Krepitev dvostranskega sodelovanja pri zagotavljanju oskrbe z energetskimi viri

"Ena od glavnih tem pogovorov bo krepitev dvostranskega sodelovanja pri zagotavljanju varne, zanesljive in cenovno dostopne oskrbe z energetskimi viri, zlasti z zemeljskim plinom," so dodali ob tem.

Plenkovićev urad je Janšev obisk napovedal že v nedeljo, a več podrobnosti o vsebini v Zagrebu niso navedli.

Zadnjič sta se sestala novembra lani

Voditelja vlad sosednjih držav sta se na dvostranskem srečanju zadnjič sestala na Otočcu 22. novembra lani. Tedaj je bilo njuno srečanje posvečeno odkritju spominskega obeležja na čast osamosvajanja držav. Dogodkom iz tega obdobja je bil posvečen tudi zadnji obisk Janše v vlogi premierja v Zagrebu 30. maja lani, ko se je na povabilo Plenkovića udeležil slovesnosti ob hrvaškem dnevu državnosti.

Tako Plenković kot Janša se sicer redno srečujeta na srečanju voditeljev EU ali Nata, ki jih je bilo v zadnjih tednih zaradi ruskega napada na Ukrajino že kar nekaj, zadnjič prejšnji teden v četrtek in petek v Bruslju.