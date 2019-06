V Himalaji rešili štiri plezalce, osem jih še pogrešajo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Reševalci so z območja v pogorju Himalaje, ki ga je pred dnevi zasul snežni plaz, rešili štiri britanske plezalce. Osem plezalcev, ki so se prejšnji teden namenili preplezati enega še neosvojenih vrhov, pa oblasti še vedno pogrešajo.

Reševalci so štiri britanske plezalce opazili s helikopterja, in sicer v baznem taboru v bližini gore Nanda Devi, ki s 7826 metri nadmorske višine velja za drugi najvišji vrh v Indiji in 23. najvišji vrh na svetu.

Pogrešajo še osem plezalcev, med njimi so štirje Britanci, dva Američana, Avstralka in Indijka, ki so se prejšnji teden odločili preplezati še neosvojen vrh v pogorju, kjer leži tudi Nanda Devi.