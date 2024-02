V Firencah v nesreči na gradbišču več mrtvih #video

V Firencah v nesreči na gradbišču trgovine se je zrušil del stavbe, pri čemer so umrli najmanj trije delavci. Še trije so poškodovani, dva pa pogrešajo in se bojijo, da sta umrla, so sporočili iz lokalne civilne zaščite.

Nesreča se je zgodila na obrobju mesta, kjer so ravno gradili trgovino. Glede na prva poročila se je zrušil oporni zid, poroča italijanska tiskovna Ansa.

Firenško tožilstvo je odprlo preiskavo nesreče zaradi suma krivdnih razlogov za zrušenje in nenaklepnega uboja, zaenkrat so še brez osumljencev.

Premierka Giorgia Meloni je na družbenih omrežjih izrazila sožalje vsem prizadetim in svojcem žrtev. "Z zaskrbljenostjo spremljam razvoj dogodkov in se zahvaljujem vsem, ki sodelujejo pri iskanju pogrešanih in reševanju ranjenih," je dodala. Tudi predsednik države Sergio Mattarella je že izrazil sožalje.

Župan Firenc Dario Nardella je ob tem napovedal, da bo v soboto v mestu dan žalovanja, v okviru katerega so odpovedali vse načrtovane dogodke.

Trije največji sindikati v državi CGIl, CISL in UIl so v skupni pozvali institucije, gospodarstvo, politiko in pristojne, naj preprečijo vse nadaljnje delovne smrtne nesreče. Ob tem so pozvali še k splošni stavki, ki naj bi trajala danes zadnji dve delovni uri.