V EU lani prišlo najmanj ilegalnih migrantov v zadnjih petih letih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Evropsko unijo je lani prišlo okoli 150 tisoč nezakonitih migrantov, kar je najmanj v zadnjih petih letih, je danes sporočila agencija EU za upravljanje meja Frontex. Zmanjšanje ilegalnih migracij je posledica "dramatičnega upada" števila tistih, ki so prek Sredozemskega morja prišli v Italijo.

Število nezakonitih prehodov zunanje meje Unije se je lani zmanjšalo za četrtino glede na leto 2017 in je bilo za 92 odstotkov nižje kot na vrhuncu begunske krize leta 2015. Med ilegalnimi migranti je 18 odstotkov žensk in skoraj petina takih, ki trdijo, da so mladoletni.

Iz Libije, ki je za migrante glavno izhodišče za pot v Evropo čez Sredozemsko morje, je lani v EU odšlo 87 odstotkov migrantov manj kot leta 2017. Se je pa že drugo leto zapored podvojilo število migrantov, ki so čez Sredozemsko morje prispeli v Španijo - lani jih je po podatkih Frontexa prišlo 57 tisoč. Glavno izhodišče za pot v Španijo je bil Maroko, večina migrantov na tej poti pa iz Podsaharske Afrike.

Zvišalo se je tudi število migrantov v vzhodnem Sredozemlju. Lani jih je v EU v tem delu Evrope vstopilo 56 tisoč. Najbolj se je povečalo število prihodov migrantov čez kopensko turško-grško mejo, število prihodov na Ciper pa se je več kot podvojilo. Na pomorski poti v vzhodnem Sredozemlju prevladujejo migranti iz Afganistana, Sirije in Iraka, kopensko mejo med Turčijo in Grčijo pa najpogosteje nezakonito prečkajo turški državljani.