Lani v Sredozemskem morju umrlo več kot 2.200 migrantov

Tudi število migrantov in beguncev, ki so preživeli plovbo v prenatrpanih čolnih in jim je uspelo priti v Evropo, je bilo lani bistveno nižje kot leto prej. V Evropo je leta 2017 čez Sredozemlje prišel 172.301 begunec in migrant, 3.139 pa jih je po podatkih UNHCR pri poskusu prečkanja Sredozemlja "umrlo ali pa so jih razglasili za pogrešane", kažejo podatki UNHCR.

Na vrhuncu begunskega vala leta 2015 je v Evropo po Sredozemskem morju prišlo 1,015 milijona beguncev in migrantov.

Ob upoštevanju skoraj 7.000 migrantov, ki so jih registrirali v dveh španskih enklavah na afriški celini, Ceuti in Melilli, je v Evropo lani prišlo 120.205 migrantov.

Največ jih je sprejela Španija

Španija je med evropskimi državami lani ponovno naštela največ prihodov, in sicer jih je po morju v to državo lani prispelo 55.756 (22.103 v letu 2017). Italija, kjer je desničarska protimigrantska vlada poleti zaprla pristanišča humanitarnim ladjam, je lani naštela 23.371 prihodov (119.369 v letu 2017), Grčija pa 32.497 prihodov.

Leta 2018 je bila prva država izvora beguncev in migrantov Gvineja (13.068 ljudi), sledita Maroko (12.745) in Mali (10.347). Sirija je bila četrta država izvora prihodov, sledita pa ji Afganistan in Irak, kaže poročilo UNHCR.

Sprejem migrantov, rešenih na morju, je lani po zaprtju italijanskih pristanišč povzročil evropsko diplomatsko krizo. Več humanitarnih ladij z migranti na krovu je namreč obtičalo na morju, potem ko so zanje zaprli pristanišča. Kot opozarja UNHCR, sta letos potrebna celovitejši pristop držav k temu problemu in boljše razumevanje razmer.

Leta 2019 je bistvenega pomena, da se odpravi zdajšnji pristop obravnave vsake ladje posebej, opozarja UNHCR. Ta države poziva, naj uvedejo regionalni mehanizem, ki bo kapitanom ladij dal jasna in predvidljiva navodila o tem, kje izkrcati begunce in migrante, ki jih rešijo v Sredozemlju.