V Budimpešti napovedani novi protivladni protesti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V središču Budimpešte so za danes popoldne napovedani novi množični protivladni protesti, h katerim je pozvala madžarska opozicija. Povod za proteste, ki so se v madžarski prestolnici začeli sredi lanskega decembra, je nova delovna zakonodaja, ki je začela veljati 1. januarja.

Poslanci vseh madžarskih opozicijskih strank so se v četrtek združili v skupnem boju proti konservativni vladi premierja Viktorja Orbana. Napovedali so, da bodo v boju proti vladajoči stranki Fidesz realizirali pet političnih točk. Gre za odpravo sporne delovne zakonodaje, zmanjšanje dovoljenega števila nadur za policiste, neodvisno sodstvo, sodelovanje Madžarske pri evropskem javnem tožilstvu ter neodvisni javni mediji.

Orban izpostavlja, da je odločitev za nadure prostovoljna, protesti pa so po njegovem histeričen izpad opozicije. Foto: Reuters

Protestniki nad novo suženjsko delovno zakonodajo

Opozicija je zaradi sporne delovne zakonodaje za danes pozvala k novim protestom, ki se bodo popoldne začeli na Trgu junakov v Budimpešti. Nova zakonodaja med drugim število dovoljenih nadur povečuje z 250 na 400 ur letno, obdobje njihovega izplačila pa podaljšuje z enega leta na tri.

Madžarski sindikati in opozicija novo zakonodajo označujejo za suženjsko in opozarjajo, da vlada na ta način prikrito uvaja šestdnevni delovni teden. Orban po drugi strani izpostavlja, da je odločitev za nadure prostovoljna, protesti pa so po njegovem histeričen izpad opozicije.