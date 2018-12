Protestniki na Madžarskem oblegali nacionalno televizijo #video

Protesti v Budimpešti proti novi delavski zakonodaji so se v ponedeljek zvečer preselili pred stavbo nacionalne televizije MTV, od koder so oboroženi varnostniki pred tem nasilno odstranili dva opozicijska poslanca. Na protestih se je zbralo več tisoč ljudi.

Protestov se je udeležilo tudi več opozicijskih poslancev, ki zahtevajo, da jim na televiziji dovolijo prebrati peticijo z zahtevami glede prenovljene delavske zakonodaje, ki so jo sindikati označili za suženjsko.

To so poskusili že v nedeljo zvečer, a so jim varnostniki na nacionalni televiziji to preprečili. Dva opozicijska poslanca so tudi nasilno odstranili iz stavbe, še enega pa so morali po prerivanju z varnostniki odpeljati v bolnišnico.

Zatem so opozicijski poslanci pozvali k novim protestom, tokrat pred stavbo nacionalne televizije. Eden izmed njih je k protestom pozval pod sloganom: "Če nas vržejo skozi vrata, bomo prišli nazaj skozi okno."

"To ni zasebna televizija Fidesza"

Policiji so tudi predali ovadbo, ker jim je bil kot poslancem preprečen dostop do javne institucije. "To ni zasebna televizija Fidesza", vladajoče stranke pod vodstvom premierja Viktorja Orbana. "To je televizija madžarskega ljudstva, ki se financira iz davkoplačevalskega denarja," poudarjajo v opoziciji.

Na drugi strani vodstvo televizije zavrača njihove pozive in nasilne poskuse, da bi dosegli svoje. Že v ponedeljek so jih kazensko ovadili, ker naj bi "prekoračili svoja poslanska pooblastila".

Vodstvo so podprli tudi v stranki Fidesz in presodili, da gre za nasilno vmešavanje v novinarsko avtonomijo. Poleg tega so menili, da gre za "dobro znane metode promigrantske mreže Georgea Sorosa", ameriškega milijarderja judovskega rodu, ki naj bi, kot trdi Orban, stal za vsemi levičarskimi "zarotami" proti Madžarski in desnici v Evropi.

Kaj je sprožilo proteste?

Največje proteste na Madžarskem v zadnjem desetletju je sprožila v sredo sprejeta nova delavska zakonodaja, ki so jo sindikati označili za suženjsko. Med drugim predvideva povečanje dovoljenega števila prostovoljnih nadur z 250 na 400 ur, rok za njihovo izplačilo pa se podaljšuje z enega leta na tri. Veljati naj bi začela 1. januarja.

V nedeljo zvečer se je v Budimpešti na protestih zbralo okoli 15 tisoč ljudi. Izbruhnili so tudi spopadi s policijo, ki je uporabila solzivec.