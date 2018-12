V Budimpešti najbolj množični protesti proti Orbanu

V Budimpešti se je danes zbralo okoli deset tisoč ljudi, ki so protestirali proti novi delovni zakonodaji, v kateri vidijo novo zaostrovanje avtoritarne vladavine premierja Viktorja Orbana. Kot še poroča tiskovna agencija Reuters, je bil to že četrti in tudi največji protest proti Orbanovi vladi ta teden.

Organizatorji, med katerimi so levo usmerjene politične stranke, sindikati, študentska združenja in drugi, so jih naslovili Vesel božič, gospod premier. Opremljeni z zastavami Madžarske in Evropske unije so se napotili pred poslopje parlamenta.

Proteste je sprožila v sredo sprejeta nova delavska zakonodaja, ki med drugim drastično zvišuje dovoljeno število nadur, zato so jo tamkajšnji sindikati označili za suženjsko.

Sporni zakon, ki bo začel veljati 1. januarja prihodnje leto, predvideva povečanje dovoljenega števila nadur z 250 na 400 ur, rok za njihovo izplačilo pa se podaljšuje z enega leta na tri.

Foto: Reuters Med četrtkovimi demonstracijami je prišlo tudi do nasilnih izgredov med policijo in protestniki. Policija je na izgrede odgovorila s solzivcem in gumijevkami ter aretirala 35 protestnikov.