V Budimpešti novi protivladni protesti proti suženjski zakonodaji

Pred madžarskim parlamentom v Budimpešti so sinoči tretji dan zapored potekali protesti proti vladi premierja Viktorja Orbana. V nasprotju z dnevom prej so bili protesti večinoma mirni. Proteste je sprožila v sredo sprejeta nova delavska zakonodaja, ki med drugim zvišuje dovoljeno število nadur z 250 na 400.

Policija je v petek enkrat uporabila solzivec, ko so jih protestniki pred parlamentom začeli obmetavati s predmeti. Po poročanju novičarskega portala index.hu je policija prijela tri demonstrante.

V četrtek je med demonstracijami prišlo do nasilnih izgredov med policijo in protestniki. Policija je na izgrede odgovorila s solzivcem in gumijevkami ter aretirala 35 protestnikov.

Protesti proti novi delavski zakonodaji, ki so jo tamkajšnji sindikati označili za suženjski zakon, se v madžarski prestolnici vrstijo od srede, ko jo je parlament sprejel. Sporni zakon bo začel veljati 1. januarja prihodnje leto in med drugim predvideva povečanje dovoljenega števila prostovoljnih nadur z 250 na 400 ur, rok za njihovo izplačilo pa se povečuje z enega leta na tri.