Juncker očital Orbanu, da širi lažne novice

"Dezinformacij ne najdemo le v taboru lažnih novičarjev. Rekel sem, da so nekateri premierji viri dezinformacij. Če gospod Orban pravi, da sem odgovoren in kriv za brexit - lažne novice. Če pravi, da so migranti odgovorni za brexit - lažne novice," je dejal predsednik Evropske komisije na novinarski konferenci ob sklenitvi vrha voditeljev EU.

Nadaljeval je, da se ne more celotne odgovornosti kar pripisati nekomu, ampak je treba pomesti tudi pred lastnim pragom.

Juncker je spregovoril potem, ko so evropski voditelji na vrhu pred prihajajočimi evropskimi volitvami opozorili pred porastom dezinformacij. Pozvali so k hitri in usklajeni izvedbi akcijskega načrta o boju proti dezinformacijam in drugim grožnjam na spletu, ki med drugim vključuje ukrepe za krepitev družbene odpornosti na dezinformacije.

"Ta grožnja naši demokraciji je namerna, obširna in sistematična," je danes dejal predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. Opozoril je, da ne bo kar izginila.

Voditelji članic EU, ki so bili na vrhu v Bruslju od četrtka, so sicer danes razpravljali tudi o migracijah, a pričakovano niso dosegli preboja glede spornih obveznih begunskih kvot, ki zavirajo sprejetje reforme evropskega azilnega sistema. Niti ni soglasja za izrecno razbitje azilnega svežnja, tako da bi pet, v glavnem že dogovorjenih dosjejev, sprejeli takoj, razpravo o dveh spornih pa bi nadaljevali.