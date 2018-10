Juncker: Za Orbana ni več prostora v EPP

"Čeprav ga spoštujem, vidim veliko neskladnosti med njegovimi izjavami in krščansko-demokratskimi vrednotami, na katerih je utemeljena družina EPP. Vsaj dokler nam ne zagotovi, da spoštuje temeljne vrednote in volilni program EPP," je, kot poroča STA, poudaril Juncker.

Dodal je, da je to povedal tudi na septembrskem srečanju voditeljev strank, ki so del te družine, v Salzburgu. Tam sta sicer Orban in njegova stranka Fidesz dobila podporo voditeljev EPP. "Tisk me ne more prisiliti, da izključim Viktorja Orbana," je tedaj povedal vodja EPP Joseph Daul, še poroča STA.

Tiskovni predstavnik madžarskega premierja Zoltan Kovacs je na Twitterju zapisal, da Junckerjeve izjave niso vredne odziva, saj gre le za osebno maščevanje. Orban namreč pred štirimi leti ni podprl Junckerjeve kandidature za predsednika Evropske komisije, razlike pa so še bolj vidne zaradi migracij, je pojasnil Kovacs. "Nikoli se ne bomo strinjali z njegovim zagovarjanjem priseljevanja," je poudaril.

.@JunckerEU & @lemondefr worth no answer as it’s nothing but a personal revenge; PM Orban didn’t support him for Pres back 4yrs ago; diffs over migration just make it even more evident - we’re never going to agree to the pro-migration stance he represents https://t.co/m73SZ5jQR0