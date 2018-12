Madžarski predsednik kljub protestom podpisal sporno delovno zakonodajo

"Proučil sem spremembe in niso v neskladju z ustavo," je ob tem dejal madžarski predsednik. Dodal je, da nova zakonodaja ne slabi pravice delavcev, saj je za nadure potrebna pisna privolitev zaposlenega.

Nova zakonodaja število nadur zvišuje s 250 na 400 ur letno, obdobje njihovega izplačila pa podaljšuje z leta dni na tri leta.

Madžarski parlament je zakonodajo sprejel 12. decembra. Takrat so se tudi začeli protivladni protesti, ki se jih je udeležilo na tisoče ljudi in so se mestoma sprevrgli tudi v nasilje med policijo in protestniki. Protestniki so predhodno predsednika države pozvali, naj nove delovne zakonodaje ne podpiše, ter zagrozili s splošno stavko, če bo to storil.