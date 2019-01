Madžarska opozicija napovedala združeni boj proti Orbanu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanci vseh madžarskih opozicijskih strank so se danes združili v skupnem boju proti konservativni vladi premierja Viktorja Orbana. Na stopnišču pred parlamentom v Budimpešti so skupaj napovedali, da bodo v boju proti vladajoči stranki Fidesz uresničili pet političnih točk, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V okviru petih točk se bodo zavzeli za odpravo "suženjske" delovne zakonodaje, ki zvišuje dovoljeno število nadur na 400 in je decembra sprožila množične proteste. Opozicija se je zavzela še za zmanjšanje dovoljenega števila nadur za policiste, neodvisno sodstvo, sodelovanje Madžarske pri evropskem javnem tožilstvu ter neodvisne javne medije.

Pet političnih točk so podprli poslanci socialistov (MSZP), Demokratske koalicije (DK), Zelenih LMP, Parbeszeda in desne stranke Jobbik. Pridružili so se tudi številni drugi politiki.

Ob tem so zagrozili vladajoči stranki Fidesz. "Če vlada neke države izda svoj narod, potem je čas za vstajo," so sporočili. Njihova osrednja naloga bo odprava "suženjskega zakona", so dodali.

Opozicija je poleg tega pozvala k novim protivladnim protestom na Trgu junakov v prestolnici za soboto popoldne.