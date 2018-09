V Braziliji zabodli vodilnega predsedniškega kandidata

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Desničarski kandidat Bolsonaro, nekdanji vojak in poslanec, velja za "brazilskega Trumpa" in je vodilni kandidat na predsedniških volitvah 7. oktobra.

Desničarski kandidat Bolsonaro, nekdanji vojak in poslanec, velja za "brazilskega Trumpa" in je vodilni kandidat na predsedniških volitvah 7. oktobra. Foto: Reuters

Na jugu Brazilije je bil v četrtek med predvolilnim zborovanjem zaboden in resno ranjen vodilni kandidat na predsedniških volitvah, predstavnik skrajne desnice Jair Bolsonaro. Policija je takoj aretirala napadalca, ki je zatrdil, da je to storil, ker je "na božji misiji".

Triinšestdesetletni Bolsonaro je utrpel več vbodnih ran v območju trebuha in prsi. Kot je sporočil njegov sin, ima poškodovana jetra, pljuča in črevesje, izgubil je tudi veliko krvi. V bolnišnici so ga takoj operirali, njegovo stanje pa naj bi bilo stabilno.

Napadli so ga med sprehodom med privrženci v mestu Juiz de Fora na jugu Brazilije. Posnetki na spletnih družbenih omrežjih kažejo, kako ga privrženci nosijo po rokah, nato pa ga moški z roko sune v predel trebuha. Po navedbah prič je imel napadalec bodalo skrito v srajci.

Napadalca so takoj prijeli. Gre za 40-letnega Adelia Bispa Oliveiro. Policija je sporočila, da jim je napadalec povedal, da je bil "na božji misiji". Zdaj preiskujejo, kakšno je njegovo psihično stanje.

Desničarski kandidat Bolsonaro, nekdanji vojak in poslanec, velja za "brazilskega Trumpa" in je vodilni kandidat na predsedniških volitvah 7. oktobra, potem ko je vrhovno sodišče prepovedalo kandidaturo nekdanjemu predsedniku, levičarskemu junaku Luizu Inaciu Luli da Silvi, ki je poskušal kandidirati iz zapora. Bolsonaro bi glede na javnomnenjske raziskave dobil 22 odstotkov glasov, medtem ko sta zasledovalca, okoljevarstvenica Marina Silva in levosredinski kandidat Ciro Gomes, daleč zadaj pri 12 odstotkih podpore.

A Bolsonaro velja za predstavnika skrajne desnice, saj ima pogoste besedne izpade, ki jih kritiki označujejo za rasistične, homofobne in mizogine. Med drugim napoveduje legalizacijo pravice do prostega nošenja orožja, kar naj bi pomagalo v boju proti kriminalu.

Kot je povedal napadalčev odvetnik, so bila tovrstna stališča tudi motiv za napad na Bolsonara. Bispo de Oliveira je deloval "iz verskih in političnih razlogov ter proti predsodkom Bolsonara, ko govori o rasi, veri in celo ženskah," je povedal odvetnik.

Napadalec naj bi bil pred leti član leve stranke PSOL, na svojem profilu na Facebooku pa je objavljal sporočila v podporo socialistični vladavini v Venezueli.