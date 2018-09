Brazilsko sodišče Luli prepovedalo kandidaturo na predsedniških volitvah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lula je Braziliji vladal med letoma 2003 in 2010. Foto: Reuters

Čeprav od aprila prestaja 12-letno zaporno kazen zaradi korupcije in pranja denarja, je leva Delavska stranka Luiza Inacia Lulo da Silvo avgusta registrirala kot glavnega kandidata na oktobrskih predsedniških volitvah.

Lula obtožbe o korupciji in pranju denarja označil za politično motivirane

Sodišče je Lulo julija lani spoznalo za krivega, da mu je veliko gradbeno podjetje OAS kot podkupnino obnovilo stanovanje ob morju, v zameno pa je Lula podjetju priskrbel naročila pri državni naftni družbi Petrobas.

Nekdanji predsednik obtožbe zanika kot politično motivirane in se je na razsodbo pritožil. Proti kandidaturi Lule so pritožbo na najvišje volilno sodišče v državi vložili glavna državna tožilka Raquel Dodge in več desnih poslancev.

Nekdanji predsednik v javnosti bolj priljubljen od kandidata desnice

Zadnje ankete pred volitvami so pokazale, da Lula med prebivalci Brazilije uživa 40-odstotno podporo, kar je skoraj dvakrat več od podpore, ki jo uživa drugi najbolje uvrščeni kandidat, desni populist Jair Bolsonaro. Ta hvali vojaško diktaturo, ki je v državi vladala med letoma 1964 in 1985, nastrojen pa je proti istospolno usmerjenim in temnopoltemu delu prebivalstva.

Stranka je po odločitvi sodišča že sporočila, da se bo borila z vsemi sredstvi, da bo lahko priljubljeni nekdanji predsednik kandidiral na volitvah. Napovedala je vložitev pritožb na vsa mogoča sodišča, hkrati pa so sporočili, da bodo Lulo "branili na ulicah, ker je kandidat upanja".

Kandidat desnice Jair Bolsonaro v javnosti hvali vojaško diktaturo, ki je v Braziliji vladala med letoma 1964 in 1985. Foto: Reuters

Komisija ZN presodila, da Lule ne bi smeli izključiti iz predsedniške tekme

Komisija Združenih narodov (ZN) za človekove pravice je sicer presodila, da nekdanjega predsednika ne bi smeli izključiti iz volilne tekme in da bi torej lahko volilno kampanjo vodil tudi iz zapora, dokler sodišče še ni odločilo o njegovi pritožbi na obsodbo na zaporno kazen. Tehnično bi to mnenje Brazilija morala spoštovati, a vlada v Brasilii je presodila, da gre za priporočilo, ne pravno obvezujoče mnenje.

Obtožbe na račun Lule so povezane z obsežnim korupcijskim škandalom, povezanim s podjetjem Petrobras, v okviru katerega so zaprli več deset podjetnikov in politikov. Delavska stranka v sojenju Luli vidi poskus desnice, da bi nekdanjemu predsedniku onemogočili kandidaturo na predsedniških volitvah 7. oktobra.

Lula je bil brazilski predsednik med letoma 2003 in 2010. Položaj je zapustil na vrhuncu priljubljenosti, ko ga je podpiralo 80 odstotkov prebivalcev Brazilije, in s priznanjem mednarodne skupnosti za uspešen boj proti revščini v državi.