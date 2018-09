Narodni muzej v Braziliji v plamenih #video #foto

BREAKING: The National Museum of #Brazil in #Rio is completely consumed in fire. Founded in 1818, the museum is the holder of over 20 million items, including mummies, meteorites, insects, & fossils. So sad to see history in flames :(



Video from @g1 live feed#museunacional pic.twitter.com/eCm8G6gKwA — Justin Fleenor 🔁 (@JustinFleenor) September 3, 2018

Ogromen požar je v brazilskem narodnem muzeju izbruhnil po zaključenem delovniku včeraj zvečer. Gasijo ga gasilci iz sedmih različnih postaj, poročajo tuji mediji.

Foto: Reuters

This was Rio’s Museu Nacional before tonight's fire. Reports are that it was entirely destroyed in little more than an hour. That something like this could happen to a building of this importance is a staggering institutional and governance failure. pic.twitter.com/mwWAHqEftD — Incunabula (@incunabula) September 3, 2018

Ognjeni plameni so že uničili neprecenljive predmete iz različnih zgodovinskih obdobij, pa tudi več umetnin, ki so povezane z zgodovino Brazilije.

Foto: Reuters

Brazilski predsednik Michel Temer je ob uničujočem dogodku dejal, da so izgube tako velike, da za zdaj o njihovi končni vrednosti še ne morejo poročati.

''To je žalostni dan za vse Brazilce. Dve stoletji dela, študij, raziskovanja in znanja je izgubljenih,'' je na svojem Twitter profilu zapisal brazilski predsednik, za tuje medije pa še dodal, da se nastala škoda muzeja ne more meriti z vrednostjo brazilske zgodovine.

Incalculável para o Brasil a perda do acervo do Museu Nacional. Foram perdidos 200 anos de trabalho, pesquisa e conhecimento. O valor p/ nossa história não se pode mensurar, pelos danos ao prédio que abrigou a família real durante o Império. É um dia triste para todos brasileiros — Michel Temer (@MichelTemer) September 3, 2018

Foto: Reuters

Muzej, ki je nekoč služil kot prebivališče portugalske kraljeve družine, je letos obeležil svojo 200-letnico obstoja.

V svoji muzejski zbirki hrani več kot 20 milijonov vrednih zgodovinskih umetnin in predmetov, med njimi je tudi več meteoritov, fosilov in mumij. ''To je kulturna tragedija,'' je za tuje medije dejal direktor muzeja.

Foto: Reuters