V požaru pri Frankolovem umrl 33-letni moški, štirje zastrupljeni

Včeraj ob 23.49 je v Lipi pri Frankolovem v občini Vojnik zagorelo v sobi stanovanjske hiše. Prostovoljni gasilci so do prihoda reševalcev oživljali 33-letnega moškega in pogasili požar v sobi.