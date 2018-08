Za požar v ljubljanskem hotelu osumljen vzdrževalec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kriminalisti so končali preiskavo obsežnega požara v ljubljanskem hotelu Union in podali ovadbo zoper znanega storilca. Osumljen naj bi bil vzdrževalec, vzrok za požar naj bi bilo odstranjevanje osjega gnezda z ognjem.

Ljubljanski kriminalisti so kazensko ovadbo zoper znanega storilca zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti podali konec julija, so za Dnevnik potrdili na ljubljanski policijski upravi. Dodali so še, da je preiskava velikega julijskega požara v Grand hotelu Union Business v Ljubljani zaključena.

Po neuradnih informacijah Dnevnika naj bi preiskava potrdila informacije po dogodku, da se je požar razplamtel zaradi odstranjevanja osjega gnezda z ognjem. To naj bi počel eden izmed vzdrževalcev hotela, ki naj bi se zdaj po navedbah časnika tudi znašel v vlogi osumljenca v kazenski ovadbi.

Za več sto tisoč evrov škode

Ogenj ni uničil le osjega gnezda, temveč je povzročil za več sto tisoč evrov škode. Gašenje je bilo težavno, saj si gasilci zaradi višine hotela z lestvijo niso mogli pomagati, ogenj so gasili od znotraj in s pomočjo vrvne tehnike. Požar jim je uspelo pogasiti šele po sedmih urah, v evakuaciji pa ni bil poškodovan nihče od gostov. Požar je gasilo 75 gasilcev s 14 gasilskimi vozili.

V Grand hotelu Union Business napovedujejo, da bodo septembra začeli obnovo, nastalo škodo ocenjujejo na okvirno 300 tisoč evrov, še dodaja časnik.