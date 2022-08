V bližini Heršona in Melitopola nove eksplozije #vŽivo

172. dan ruske invazije na Ukrajino . V bližini Heršona so odjeknile hude eksplozije, ki naj bi bile blizu mesta, kjer so Rusi shranjevali vojaško opremo in strelivo.

V bližini Heršona v rusko okupirani Novi Kahovki so se včeraj zvečer in danes slišale hude eksplozije. Po podatkih lokalnih medijev so se v bližini mestne bolnišnice slišale eksplozije, ki naj bi bile blizu mesta, kjer so Rusi shranjevali vojaško opremo in strelivo.

Eksplozije tudi v Melitopolu

Ivan Fedorov, župan Melitopola, je na Telegramu sporočil, da so v severovzhodnem delu mesta slišali eksplozijo. "Čakamo na dobre novice o ruskih izgubah," je dodal.

Mesto, ki leži vzhodno od reke Dnjeper in severovzhodno od krimskega polotoka, je zasedeno od marca.