Na Krimu uničenih najmanj sedem ruskih letal #vŽivo

7.04 Množičen odhod Rusov iz Krima

6.43 V napadu na Krimu uničenih najmanj sedem ruskih letal

100 km traffic jam - people want to leave Crimea.



Do you think Russians will finally begin to understand that it's really a war? pic.twitter.com/KmwLqkxWGI — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 10, 2022

Po torkovem napadu na polotoku Krim je mnogo Rusov, ki dopustujejo na priljubljenih lokacijah, pospravilo stvari in odšlo nazaj na rusko celino. Veliko jih je namreč zbežalo v strahu, da bo polotok še naprej tarča ukrajinskih napadov, čeprav leži daleč na jugu, kjer ne potekajo neposredni spopadi med Ukrajino in Rusijo.

In a gesture of goodwill, Russian tourists have withdrawn from Crimea beach. pic.twitter.com/E9SU8N1NEt — Joseph Thomason (@JThomason88) August 10, 2022

First unrectified images of Saki Air Base in Crimea via @planet following yesterday's multiple explosions. There's clearly been a massive fire across the base following whatever happened there: pic.twitter.com/vQJa6ljMEv — Eliot Higgins (@EliotHiggins) August 10, 2022

Po satelitskih posnetkih je bilo v torkovem eksploziji v ruski letalski bazi uničenih najmanj sedem vojaških letal, poroča Index. Eksplozija se je zgodila v zračni bazi na Krimu. Vzrok eksplozije še vedno ni znan. Po uradni različici ruskega ministrstva je eksplozijo povzročila detonacija streliva, vendar niso razkrili, kako je prišlo do detonacije.