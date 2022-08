Aleksej Žuravljov, poslanec dume in vodja koalicije ruskih nacionalističnih strank, ki odkrito podpira Vladimirja Putina, je med gostovanjem v pogovorni oddaji 60 minut na ruski državni televiziji Rusija-1 povsem izgubil živce in nemškim novinarjem, na čelu z vojnim poročevalcem Björnom Stritzlom, ki za Bild poroča s fronte v Ukrajini, povsem neposredno zagrozil, da jih bo pobil. Nad besedami poslanca, ki je prejšnji teden Kitajcem tudi predlagal, naj sestrelijo ameriško letalo, s katerim je političarka Nancy Pelosi obiskala Tajvan, je bil kar malo šokiran tudi televizijski voditelj in siceršnji zapriseženi kremeljski propagandist Evgenij Popov, ki je Žuravljovu predlagal, naj se umiri.

Meanwhile in Russia: another normal day on Kremlin-controlled state television.



Appearing on 60 Minutes, State Duma Member Aleksey Zhuravlyov is threatening @BILD reporter in Ukraine @bjoernstritzel and other German journalists: "B***, all of us will come and kill all of you!" pic.twitter.com/XyCFxE4T87 — Julia Davis (@JuliaDavisNews) August 6, 2022

60-letni Aleksej Žuravljov, ruski nacionalistični politik skrajnih pogledov, ki je znan po svojih, pogosto agresivnih izjavah, in čigar stališča so pogosto poravnana s stališči Združene Rusije, največje ruske politične stranke, o nemških novinarjih, ki poročajo s terena v Ukrajini, pravi takole:

"Vseeno mi je, temu nacistu (novinarju nemške Bild Björnu Stritzlu, op. p.) želim povedati: 'Prasec, vsi bomo prišli in vas vse pobili!'"

Žuravljov: "Prasec, vsi bomo prišli in vas vse pobili!" Foto: Twitter / Posnetek zaslona

To je bil odziv Žuravljova na segment oddaje 60 minut na ruski državni televiziji Rusija-1, ki je bil kritičen do poročanja nemških vojnih dopisnikov v Ukrajini, še posebej se je osredotočil na Stritzla, ki so ga voditelji oddaje označili za naslednika nacističnega ministra za propagando Josepha Goebbelsa.

Ob besedah Žuravljova je odprtih ust sicer ostal tudi voditelj Evgenij Popov, ki je o nemških novinarjih še nekaj trenutkov pred tem govoril kot o "arijskih propagandistih, vojnih hujskačih in nacističnih agitatorjih".

"Aleksej Aleksandrovič," je Popov uporabil polno ime ruskega poslanca. "To so vendar novinarji. To so propagandisti, a ne bodimo takšni. Ne ubijmo nikogar. Vi vendar v naši oddaji grozite ljudem," je politika miril Popov. Žuravljov se ni pustil motiti in je nadaljeval: "Vseeno mi je. Ni mi mar. Šel bom tja in če ga vidim ..."

Gre za enega glavnih ruskih navijačev za 3. svetovno vojno

Agresivni nastop Žuravljova ni njegov prvi takšni vložek, ki so si ga v živo ogledali milijoni gledalcev ruske državne televizije.

Na naslovnicah večine svetovnih medijev se je ruski poslanec znašel konec aprila letos, ko je zahodnim zaveznicam Ukrajine, natančneje Veliki Britaniji, Nemčiji in Franciji, grozil z uporabo jedrskega orožja.

"En satan (ruska balistična raketa sarmat z jedrsko bojno glavo, op. p.), in to je to. Britanski otoki ne obstajajo več. Resno mislim," je takrat dejal Žuravljov.

Aleksej Žuravljov velja za enega najbolj ekstremističnih in kontroverznih vplivnih ruskih politikov. Vodja ruske koalicije nacionalističnih strank, združenih v parlamentarno stranko Rodina (Domovina), je v preteklosti med drugim predlagal, naj država staršem, ki so homoseksualci, odvzame otroke, prav tako pa se je zaradi spomenika ženskim vojnim herojem v dumi stepel s čečenskim poslancem Adamom Delimhanovom, sicer bratrancem čečenskega voditelja Ramzana Kadirova. Izrazil je tudi mnenje, da bi morala celotna Ukrajina ozemeljsko spadati pod Rusijo, ta pa bi morala ugrabiti ameriškega kongresnika Rubena Gallega, ker je vojaško podpiral ZDA v Ukrajini. Zavzemal se je tudi za ponovitev scenarija kubanske raketne krize in predlagal, da Rusija v Venezuelo in na Kubo namesti svoje jedrske rakete. S tem bi se maščevala zvezi Nato, ki je vojaško podpirala Ukrajino in Gruzijo. Foto: Wikimedia Commons

Žuravljov je na kasnejših obiskih pogovornih oddaj na ruski državni televiziji med drugim tudi ugibal, da bi Rusija v Ukrajini lahko uporabila taktično jedrsko orožje in da za to verjetno ne bi trpela posledic, grozil, da bi morala Rusija z jedrskim orožjem zato, ker Ukrajini pošiljajo orožje, napasti vojaške baze in tudi drugo infrastrukturo v Veliki Britaniji in na Poljskem, se na besede nemškega kanclerja, da Putin ne sme zmagati v vojni in da tudi verjetno ne bo, odzval z grožnjo, da bo Nemčija upepeljena, če bo Rusija prisiljena v uporabo jedrskega orožja. Z jedrskim uničenjem je grozil tudi Združenim državam Amerike.

Da si očitno želi globalnega vojaškega spopada, je Aleksej Žuravljov namignil tudi prejšnji teden, ko je izrazil mnenje, da bi bilo za Rusijo zelo pomembno, če bi Kitajska sestrelila letalo, s katerim je na Tajvanu med kontroverznim obiskom pristala predsednica predstavniškega doma ZDA Nancy Pelosi.

Preberite tudi: