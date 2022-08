Se Rusi pripravljajo na nov napad na jugu Ukrajine? #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot so še sporočili iz britanskega obrambnega ministrstva ni jasno, ali so dodatne vojaške sile namenjene novemu napadu na ukrajinsko ozemlje ali se Rusi pripravljajo na ukrajinsko ofenzivo.

V petek sta se srečala ruski predsednik Vladimir Putin in njegov turški kolega Recep Tayyip Erdogan. Na sestanku v Sočiju sta se dogovorila za okrepitev gospodarskega in energetskega sodelovanja, so sporočili iz Kremlja. Več o njunem srečanju si lahko preberete spodaj.