Putin in Erdogan danes znova skupaj

V ruskem letoviškem mestu Soči ob Črnem morju se bosta danes sešla ruski voditelj Vladimir Putin in turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Kot so sporočili v Kremlju, bodo na dnevnem redu pogovorov vojna v Ukrajini in Siriji, pa tudi skupni strateški energetski projekti ter trgovinsko in gospodarsko sodelovanje med državama.

To bo njuno drugo srečanje po začetku ruske invazije v Ukrajini. Zadnjič sta se Putin in Erdogan srečala 19. julija v Teheranu ob robu vrha o Siriji skupaj z iranskim predsednikom Ebrahimom Raisijem. Nekaj dni po tem srečanju pa sta Rusija in Ukrajina v Istanbulu s Turčijo in Združenimi narodi podpisali dogovor o izvozu žita iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč.

Ruski in turški predsednik bosta v Sočiju razpravljala o skupnih strateških energetskih projektih, so sporočili iz Kremlja.

Turčija kot posrednik med Moskvo in Kijevom

"V skladu z dogovori, doseženimi na dvostranskem srečanju predsednikov 19. julija v Teheranu, je načrtovana podrobna razprava o programu rusko-turškega večstranskega sodelovanja, vključno s perspektivami za prihodnjo širitev trgovinskih in gospodarskih odnosov ter izvedbo strateških projektov na področju energetike," so po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočili iz Kremlja.

Turčija, sicer članica Nata, zavrača uvedbo sankcij proti Rusiji, v konfliktu v Ukrajini pa si prizadeva igrati vlogo posrednika med Moskvo in Kijevom.

Poleg Ukrajine in dvostranskih odnosov med državama bosta Erdogan in Putin razpravljala tudi o Siriji, kjer Ankara vojaško podpira nasprotnike sirskega predsednika Bašarja al Asada, medtem ko Moskva podpira režim v Damasku. Na srečanju v Iranu Erdogan od Putina in Raisija ni dobil zelene luči za vojaško operacijo proti kurdskim silam na severu Sirije, ki jo je turški predsednik napovedal že konec maja.